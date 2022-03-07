Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler

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Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

AA, Necat Hazar - Güncel
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Van'da kamyon kasasında 70 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Van'ın Gevaş ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan kamyonun kasasında Afganistan uyruklu 70 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Kamyonun kasasında sebze kasalarının arkasına gizlenmiş yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 70 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü M.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA / Necat Hazar - Güncel

Afganistan, Jandarma, Hisarcık, Van, Güncel, Haberler

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