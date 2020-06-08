Van'da kalekol inşaatında çalışan işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı
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Van'da kalekol inşaatında çalışan işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı

VAN'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti.

Van'da kalekol inşaatında çalışan işçilere EYP'li saldırı: 2 şehit, 8 yaralı
08.06.2020 21:52 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:55

VAN'ın Çatak ilçesi ile Siirt'in Pervari ilçesi arasında bulunan Belbuka bölgesinde yol çalışması yapan işçilerin servis aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, 2 işçi şehit olurken, 8 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çatak-Pervari karayolunun 25'inci kilometresinde bulunan Narlı ile Övecek mahallelerinin yakınındaki dağlık Belbuka yaylası bölgesinde meydana geldi. Yol çalışması yapan işçileri taşıyan servis aracı, Çatak ilçe merkezine gelirken, PKK'lı teröristlerin daha önceden yola döşedikleri el yapımı patlayıcı infilak etti. Meydana gelen patlamada servis aracı demir yığını haline dövnüşürken olayda 2 işçi şehit oldu, 8 işçi de yaralandı.

Olayın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye güvenlik güçleri ile ambulanslar sevk edildi. Cenazeler ve yaralı helikopterlerle önce Çatak Devlet Hastanesi'ne, ardından da Van'a kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği bölgede ise hava destekli operasyon başlatıldı.VALİLİK: 2 ŞEHİT, 8 YARALIVan Valilği'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada 2 işçinin şehit olduğu, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. PKK'lı teröristlerce fgerçekleştirilen saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Çatak İlçesi Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylasına yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarınca saat 18.00 sıralarında EYP ile saldırı düzenlenmiştir. Saldırıda araçta bulunan 2 işçi şehit olurken, 8 işçi de yaralanmıştır. Yaralı işçiler helikopterle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Yaralılarımızın hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Şehit işçilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Tek amacı bölge halkına hizmet götürmek olan sivil işçilere menfur saldırı düzenleyen Bölücü Terör Örgütünü ve arkasında duranları tel'in ediyoruz. Saldırı sonrası, bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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