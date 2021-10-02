Van'da kahvaltı hizmeti veren işletmeler şikayetler üzerine denetlendi - Haberler
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Van'da kahvaltı hizmeti veren işletmeler şikayetler üzerine denetlendi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Haberler | Güncel
Van'da kahvaltı hizmeti veren işletmeler şikayetler üzerine denetlendi

Van'da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmeler, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine fiyat ve hijyen konusunda denetlendi.

VAN (AA) - Van'da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmeler, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine fiyat ve hijyen konusunda denetlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli değerlerinden Van kahvaltısı ile ilgili gelen şikayetler üzerine inceleme başlatıldı.

Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ortak denetim yaptı.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere kent genelindeki kahvaltı işletmelerini tek tek gezen ekipler, spekülatif fiyat belirleyen ve hijyen kurallarına riayet etmediği tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını hedefleyen ve gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimler devam edecek.

Van'da kahvaltı hizmeti veren işletmeler şikayetler üzerine denetlendi

Van'da kahvaltı hizmeti veren işletmeler şikayetler üzerine denetlendi

AA / Yılmaz Kazandıoğlu - Son Dakika Haberleri
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