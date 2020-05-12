Van'da kahraman hemşirelerin günü kutlandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da kahraman hemşirelerin günü kutlandı

Van'da "12 Mayıs Hemşireler Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte, korona virüs sürecinde yoğun çalışma sergileyen kahraman hemşireler alkışlandı.

Van'da kahraman hemşirelerin günü kutlandı
12.05.2020 15:08 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:08

Van'da "12 Mayıs Hemşireler Günü" nedeniyle düzenlenen etkinlikte, korona virüs sürecinde yoğun çalışma sergileyen kahraman hemşireler alkışlandı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimlik binası önünde "12 Mayıs Hemşireler Günü" dolayısıyla bir program düzenlendi. Düzenlenen programda hastane yönetimi tarafından hemşirelere hem çiçek verildi hem de dakikalarca alkışlandı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Ümit Haluk İliklerden, yeni tip korona virüs salgınına karşı en ön cephede yer alan hemşirelerin, hastaları iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiğini belirtti. Hemşirelerin salgın nedeniyle her zamankinden daha fazla mesai harcadığını ifade eden İliklerden, "Özellikle pandemi sürecinde tüm dünyada sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç kendisini daha çok göstermiştir. Sağlık çalışanları büyük cesaretle risk alarak çalışmalarını özverili bir şekilde yerine getirmeye çalışıyor. Bu anlamda tüm hemşirelerin '12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Salgın süresince yoğun stres altında çalışan hemşirelerin anlamlı gününü kutladığını dile getiren Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise etkinliği düzenleyen hastane yönetimine teşekkür etti. - VAN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı Haber
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor Haber
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim eski öğrencisi Bafetimbi Gomis'i istiyor
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti Haber
Oyuncu Kara Keough Bosworth'nin 6 günlük bebeği sağlık sorunları nedeniyle vefat etti
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Uçurtma uçuran küçük çocuk, açık bırakılan kanalizasyona düştü
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Salgında ölüm oranının en fazla olduğu Zonguldak'ta ilk kez dün vaka ve can kaybı tespit edilmedi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Camilerde 12 Haziran'dan sonra maske takmak şartıyla cemaatle namaz kılınabilecek
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Karacabey Belediyespor'dan Acun Ilıcalı'ya iş birliği çağrısı
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Seyir halindeyken aracını bez ile silen adamın ehliyetine el konuldu
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Üzerine tükürülen istasyon görevlisi, koronavirüse yakalanıp hayatını kaybetti
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
Bursa'da okullardan 8 Atatürk büstü çalıp hurdacıya satan 3 kişi tutuklandı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
İlkokul öğrencisi, Fahrettin Koca taklidiyle kırıp geçirdi
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Uzman isim evde çıkan gizemli yangınlar için teşhisi koyup uyardı: Acil tedavi edin
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Gönüllü tanıtım elçisi Rus asıllı Türk vatandaşı kadın: Türkiye'yi sevmemek mümkün mü?
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
Atalanta, Marcao için Galatasaray'a 12 milyon euroluk teklif yaptı
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı
İstanbul'da ilginç anlar! Plazaların ortasında kuzu otlattı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
Sultangazi'de kontrolden çıkan otomobil akaryakıt istasyonuna daldı
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
KKTC'de koronayı atlatan son hasta da taburcu oldu, normalleşmeye geçildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Hulusi Akar Engin Özkoç Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Sinem Kobal Türkan Şoray Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Loris Karius Rıza Çalımbay Utku Yuvakuran
Daha Fazla Mayıs Futbol 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: Van'da kahraman hemşirelerin günü kutlandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 17:36:54. #1.15#
title