Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
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Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgiVAN Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı salon sporları kursu büyük ilgi görüyor.

Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi

VAN Büyükşehir Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı salon sporları kursu büyük ilgi görüyor. Spor hocaları tarafından verilen kursa gelen kadınlar, merkez bünyesindeki diyetisyenden dengeli ve sağlıklı beslenmek için bilgi alırken, çocuklarını da kreşe bırakabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın, Kadın ve Aile Merkezi'nde kadınlar için açtığı aerobik, fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi sporlar ilgi görüyor. Spor hocaları tarafından verilen kursa gelen kadınlar, merkez bünyesindeki diyetisyenden dengeli ve sağlıklı beslenmek için bilgi alırken çocuklarını da kreşe bırakabiliyor. Pandemi nedeniyle uzun zamandır evden çıkamadığını belirten Nazlı Yıldız, "Van Büyükşehir Belediyesi'ne böyle bir hizmet verdiği için çok teşekkür ediyorum. Buraya gelerek hem sosyalleşiyoruz hem de sağlıklı bir vücuda sahip oluyoruz. 6 ayda hocalarımızın sayesinde 11 kilo verdim. Çok mutluyum" dedi.

Spor kurslarına kadınların büyük ilgi gösterdiğini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Selma Biçek, "Sabah, öğleden sonra, çalışan kadınlarımız için de beşten sonra ve hafta sonları kurslarımız var. Spora gelen kadınların rahat edebilmesi ve çocuklarını da güvenilir bir yere emanet etmeleri için yaşam merkezimizde kreşimiz bulunuyor. Yine kadınlarımızın sağlıklı spor yapmaları ve kilo vermeleri için de diyetisyenimiz ile destek veriyoruz. Genellikle kursa gelenler daha çok burayı kilo vermek için tercih ediyorlar. Kadınlar hocalarımızın nezaretinde pandemi kuralları çerçevesinde fitness, pilates, step, boks, kardiyo gibi salon sporları yapıyor. Sporun yanında hem de sosyalleşiyorlar" dedi.

Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi
Van'da kadınlardan spor kurslarına yoğun ilgi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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