Van'da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri
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Van'da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri

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Van'da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara uyuşturucu madde bağımlılığı ve mücadele konusunda seminer verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kapsamında kadınlara uyuşturucu madde bağımlılığı ve mücadele konusunda seminer verdi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez'in himayelerinde Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilen "Gönülden Gönüle Dost Sohbetleri" kadınları bir araya getirmeye devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Başkanlığı konferans salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen seminerde ilk olarak İl Sağlık Müdürlüğünde görevli Psikolog Sedat Şahin ve Psikolog Leyla Edemen Şahar bağımlılıkla mücadele konusunda kadınlara bilgiler verdi.

Yapılan konuşmaların ardından Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman polisler "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında kadınlara uyuşturucu maddelerin tanıtımı ve kullanım şekilleri ve uyuşturucu kullanımının yasal süreçleri ile ilgili bilgiler vererek uyuşturucu maddelerin şekillerini fotoğraflarla anlattı.

Polis memurları tarafından İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan "Gözümüz Olun" mobil uygulaması hakkında da bilgiler verilirken, anne ve anne adayları tarafından uygulamanın indirilmesi istenilerek, en iyi narkotik polisinin anne olduğu belirtildi.

Oldukça verimli geçen program, karşılıklı görüş alışverişi ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - VAN

Van'da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri
Van'da kadınlara uyuşturucu ile mücadele semineri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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