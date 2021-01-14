Van'da kadınlara aile içi sağlıklı iletişim semineri verildi
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Van'da kadınlara aile içi sağlıklı iletişim semineri verildi

14.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 14.01.2021 15:31
Van'da kadınlara aile içi sağlıklı iletişim semineri verildi

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kadınlara "pandemi sürecinde aile içi sağlıklı iletişim" semineri verildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından kadınlara "pandemi sürecinde aile içi sağlıklı iletişim" semineri verildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seminer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleşti.

Kadın ve Aile Merkezinde Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan tarafından verilen seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Tezcan, kadınların pandemi sürecini fırsata çevirmelerini ve bu dönemde güzel alışkanlıklar edinmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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