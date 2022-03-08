Van'da kadınlar günü etkinliği

VAN (AA) - Van'da, yerel bir marketler zinciri, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü dolayısıyla kadın müşterileri için kutlama programı düzenledi.

Marketin yönetim kurulu başkanı Turan Avcı, kadınlar günü dolayısıyla hazırlanan pastayı kadın müşterileri ve çalışanlar ile birlikte kesti.

Pastayı kadınlara ikram eden Avcı, bugüne özel bazı ürünlerde yüzde 50 indirim yaptıklarını söyledi.

Toplumun temel taşını aile, ailenin de temel taşını kadınların oluşturduğunu belirten Avcı, "Kadınlarına değer veren toplumlar, hak ettiği şekilde yükselir. İnancımızın ve kültürümüzün bir gereği olarak kadınlarımız bizim baş tacımızdır. Kadınlarımızın her zaman yanlarında olduğumu ifade ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum." diye konuştu.