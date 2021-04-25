Van'da kadının çantasını gasbeden şüpheli tutuklandı
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Van'da kadının çantasını gasbeden şüpheli tutuklandı

Van'da kadının çantasını gasbeden şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Necat Hazar - Haberler | Güncel

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kadının el çantasını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kadının el çantasını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, kızıyla pazardan dönen E.D'nin çantasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli H.D'yi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necat Hazar

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