VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, kızı ile pazara giden E.D.'yi 3 kilometre takip edip, apartmanın girişinde asansör beklediği sırada darbeden saldırgan, çantasını çalıp, kaçtı.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, kızı ile pazara giden E.D.'yi 3 kilometre takip edip, apartmanın girişinde asansör beklediği sırada darbeden saldırgan, çantasını çalıp, kaçtı. Polis ekiplerince yakalanan saldırgan, tutuklandı.

İpekyolu ilçesinde kızı ile birlikte pazara giden E.D., alışveriş sonrası evine dönmek için yola çıktı. Bu sırada bir kişi, E.D. ve kızını yaklaşık 3 kilometre takip etti. E.D. oturduğu apartmana girdiğinde arkasından gelen şüpheli, kadına saldırdı. Saldırgan, E.D.'nin kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Kendisine direnen E.D.'nin başını duvara vurup, darbeden saldırgan, kadının çantasını alıp, kaçtı. Saldırgan apartmanın merdivenlerinden düşerek hafif yaralandı, sonra da kaçtı.

E.D.'nin ihbarı üzerine olay yerine Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Tedavisi olay yerinde yapılan E.D.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma başlatan Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ÇALDIĞI ÇANTAYI SU KANALINA ATTI

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini polis, şüphelinin hırsızlık sonrası çaldığı el çantasına içindeki eşyaları alıp, çantayı su kanalına attığını tespit etti. Polis, şüphelinin saklandığı yeri belirleyip, operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI
VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI
VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI
VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI
VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü
Son dakika haberi: Mal paylaşımı tartışmasında kuzenini öldürdü
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Denetime takılınca ortalığı birbirine kattı: Aracımda 1 trilyon var, sizinle gelemem
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Adnan Menderes Süleyman Soylu Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Esra Erol Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Diego Ali Koç Fatih Terim Yılmaz Vural Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: VAN'DA KADINI DARBEDİP, ÇANTASINA ÇALAN SALDIRGAN YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 14:16:56. #1.15#

title