KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE SEMİNERİ DÜZENLEDİK

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi, '25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü' etkinlikleri kapsamında seminer düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında Van'da çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın ve Aile Merkezi'nde bir seminer düzenledi. Yapılan seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Kartal İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş ve kadınlar katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde İl sağlık Müdürlüğünden görevli sosyal çalışmacı Mehmet Vefa Narman tarafından "Şiddet ve Şiddetin Türleri, İl Sağlık Müdürlüğü'nden görevli Psikolog Fadıl Berk tarafından "Şiddetin Psikolojik Yönleri" Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden görevli sosyal çalışmacı Fatma Şen tarafından "Şiddetle İlgili Kanun ve Mevzuat" konulu bilgiler verdi.

Seminer yapılan sunumların ardından soru-cevap alışverişi ile sona ererken merkeze kurulan aşı standı ile de aşı olmayan kadınlara aşı yapıldı.