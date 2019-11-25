Van'da "Kadına Yönelik Şiddete Hayır" etkinliği

25.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:48

Van'da Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlenen programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in eşi Meral Bilmez, şiddetin töre, namus, gelenek gibi kılıflarla normalleştirilemeyecek acımasız ve aşağılık bir eylem olduğunu söyledi.

Günümüz toplumunda şiddet gören kadınların, aileyi küçük düşürme ve toplum içinde rezil olma kaygısıyla susturulduğunu ifade eden Bilmez, "Hukuki ve insani haklarımızı bilmeli ve şiddete tepki verme cesaretine sahip olmamız gerekmektedir. Evlatlarımızı da bu bilinçle yetiştirmeliyiz. Ancak bir toplum bu şekilde değişir." dedi.



Toplumu değiştirecek anahtarın kadınlar olduğunu vurgulayan Bilmez, şöyle devam etti:



"Kişi kendine ne kadar değer verir, saygı gösterirse yaşadığı toplumda o kişiye o kadar değer verir ve saygı duyar. Kendini olduğu gibi kabul eden, kendine saygı duyan, öz güveni yüksek kadınlar olmayı başardığımız an huzurlu, güçlü ve sağlıklı bir toplumu inşa etmeyi başarmışız demektir. Allah'ın bize bahşettiği değerin, gücün, fıtratımızda var olan bu cevherin farkında olalım ve layıkıyla sahip çıkalım."

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Abidin Göksoy da kadına yönelik şiddetle mücadelede devletin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ciddi çalışmalarının olduğunu belirtti.

Göksoy, "Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile Adalet, İçişleri, Milli Savunma, Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile protokol imzalanmış, kadına şiddetle mücadelede ilgili kurumlarda çeşitli eğitimler verilmiştir. Böylece ilgili kuruluşlar, merkezde ve taşrada kendi paydaşlarıyla işbirliğine giderek kadına yönelik şiddetle mücadele etmektedirler." diye konuştu.

Programda kadınlar tarafından hazırlanan drama gösterimi ile devam eden program, Psikolog Ayşe Çörtük tarafından verilen konferans ile sona erdi.

Programa Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, Milli Eğitim İl Müdürü Hasan Tevke, Emniyet Müdürü Ali Karbağ'ın eşi Reyhan Karabağ, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve kadınlar katıldı.

Kaynak: AA