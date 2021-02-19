Van'da kadın kılığına girerek okuldan hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

Van'ın Tuşba ilçesinde kadın kılığına girerek okuldan hırsızlık yapan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Beyüzümü Mahallesi'nde bulunan okuldaki hırsızlık olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Okuldaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kadın kıyafeti giyerek hırsızlık yapan zanlıların B.İ. ve İ.O. olduğunu tespit etti.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüphelilerin, okuldan çalarak toprağa gömdükleri 3 bilgisayar, monitör, klavye, 2 hard disk, ses sistemi, internet dağıtıcısı, yardım için toplanan 12 çift çocuk ayakkabısı ile bir çocuk montu okul yöneticilerine teslim edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol