Van'da Kadın Hakları Semineri

Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla seminer düzenlendi.

İpekyolu Şerif Onat Sosyal Hizmet Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde konuşan İl Müdürü Abdurrahman Çohaz, şiddetin olmadığı bir kültürün insanları olduklarını söyledi.

Çohaz, "Bu anlamda hem günün önemini anlatmak, bu işin mücadelesini sadece bir günde olmadığını belirtmek anlamında program düzenledik. Temennimiz hiçbir şiddetin olmadığı, dostluğun, iyiliğin ve güzelliğin olduğu bir dünya, bir nesil, bir kültür olması." dedi.

Konuşmaların ardından Sosyolog Gözde Güven, Avukat Pınar Bozkurt ve Vaize Ayşegül Deniz, seminer verdi.

Seminere İl Müdür Yardımcısı Selma Biçek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve kamu kurumlarının temsilcileri ile kadınlar katıldı.