Van'da "Kadın Girişimciler Kooperatifi" kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) bünyesinde "Sınırlı Sorumlu Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Van Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) bünyesinde "Sınırlı Sorumlu Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kurdu.

TOBB bünyesinde kadın girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari bir kurul olan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimcilere eğitim, kapasite geliştirme desteği ile girişimci fikirlerini hayata geçirmelerinde destek sağlıyor. Bu çerçevede çalışmalarını sürdüren TOBB Van Kadın Girişimciler Kurulu, kadın girişimci sayısının artmasına yönelik kooperatif kurdu. Van TSO bünyesinde "Sınırlı Sorumlu Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"ni kuran Van KGK'in en büyük hedefi, kadınların ekonomi de söz sahibi olması ve daha fazla istihdam edilmesini sağlamak.

Kooperatifin kurulmasıyla ilgili bilgiler veren TOBB Van KGK Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Gülle, "Van Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde kurduğumuz Sınırlı Sorumlu Van Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ilimizde ilk olma özelliğine sahip. Van'da kurulan ilk kadın girişimci kooperatifini Van TSO bünyesinde kurduk. Kurduğumuz kooperatif ile şehrimizin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlarımızın ekonomide söz sahibi olması ve istihdam edilmelerine olanak sağlayacağız. Bunun yanı sıra şehrimizde kadın girişimci sayısını artırmak, eğitimler vermek ve destek sağlamak için çaba içerisinde olacağız. İnşallah kurmuş olduğumuz kooperatif ile ilimizde ve ülkemizde önemli projeler ortaya çıkarır ve kadınların istihdamına olanak sağlarız" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı