Van'da kadın çiftçilere yönelik "otlu peynir" eğitimleri devam ediyor

Van'da, doğadan toplanan endemik otlarla hazırlanan ve kendine özgü aromasıyla kentin marka değerlerinden olan otlu peynirin yapılışındaki püf noktalar, tuz oranı, saklama koşulları uygulamalı eğitimlerle kadın çiftçilere anlatılıyor.

Van'da, doğadan toplanan endemik otlarla hazırlanan ve kendine özgü aromasıyla kentin marka değerlerinden olan otlu peynirin yapılışındaki püf noktalar, tuz oranı, saklama koşulları uygulamalı eğitimlerle kadın çiftçilere anlatılıyor.

Avrupa Birliğinin finansal desteği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) uzmanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının iş birliğinde hayata geçirilen "Uygulamalı Çiftçi Okulu" projesi devam ediyor.

Van Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 ay önce açılan "Uygulamalı Çiftçi Okulu" kursuna katılan 25 kadına, çiftlik ve süt tesislerinde uygulamalı eğitimler veriliyor.

Proje kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) yerleşkesindeki süt üretim tesisine götürülen kursiyerler, otlu peynirin yapımı konusunda uygulamalı eğitim aldı.

Otlu peynirin yapılışı, tuz oranı ve saklama koşulları gibi konularda bilgilendirilen kadınların eliyle otlu peynirin marka değerinin ve kalitesinin artırılması, daha geniş pazarlara satılması amaçlanıyor.

Proje Koordinatörü Bünyamin Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van kahvaltısının vazgeçilmezi otlu peynirin, her yıl nisan ve mayıs aylarında yayla, mera ve yüksek rakımlı dağların eteklerinden toplanan endemik bitki türleriyle hazırlandığını söyledi.

Otlu peynirin değerini artırarak ürünü tüm dünyaya tanıtmayı hedeflediklerini belirten Hakan, "Üreticilerimize sahada, tesislerde ve ahırlarda eğitimler vermeye devam ediyoruz. Kadınlarımıza iş olanağı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Kursiyer Mecbure Selçuk da eğitimlerin verimli geçtiğini belirterek, "Peynir yapımının püf noktalarını öğreniyoruz. Tesislerde sütün kaynatılarak peynir yapıldığını yeni öğrendim. Önceden sütü kaynatmadan peynir yapıyorduk. Birçok kadının beslediği hayvanları var fakat değerlendiremiyor. Kurs sayesinde bildiklerimize yeni bilgiler ekledik. Destek verilirse aldığımız eğitimle kendi işimizi kurabiliriz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan