Van'da kaçakçılıkla mücadele
Van'ın Gevaş ilçesinde 3 kilogram esrar, Özalp ilçesinde ise 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
Van'ın Gevaş ilçesinde 3 kilogram esrar, Özalp ilçesinde ise 21 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.
İlçedeki Balaban yol kontrol noktasında bir yolcu otobüsü durdurularak arandı.
Aramada, Afganistan uyruklu bir şahsın üst aramasında, mont astarına ve beresinin içine gizlenmiş 3 kilogram plaka esrar ele geçirildi.
Saray ilçesinde de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Bakışık Mahallesi Karataş sınır güzergahında operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 21 bin paket sigara ele geçirildi.
İki ayrı olayla ilgili soruşturma sürüyor.