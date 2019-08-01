Van'da kaçakçılıkla mücadele

Van'da Gevaş, Erciş ve Muradiye ilçelerinde yapılan yol kontrollerinde 4 bin 660 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gevaş Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada 640 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Erciş ve Muradiye ilçelerinde de jandarma ekiplerince durdurulan araçlarda yapılan aramalarda 4 bin 20 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili biri İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA