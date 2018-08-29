Van'da Kaçakçılıkla Mücadale
Van'ın Saray ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Van'ın Saray ilçesinde 10 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
İl ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, İran sınırındaki kontrolleri sırasında 6 atla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan şüpheliye "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayarak kaçan şahsın bıraktığı 6 atın taşıdığı çuvallarda 10 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.