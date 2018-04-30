Van'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu

Van'da 230 gram eroin ile 60 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığınca, Van- Erciş karayolunda yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçlarda, 60 bin 50 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ayrıca, Gevaş ilçesi Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Balaban Jandarma Asayiş Kontrol noktasında yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Seyahat eden bir kişinin şüpheli hareketleri üzerine bagajında arama yapan ekipler, hırkaya sarılı vaziyette poşet içerisinde, 230 gram eroin buldu.

Yürütülen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi gözaltına alındı.