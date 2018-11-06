Van'da Kaçakçılık Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde iş yerlerinde yapılan aramalarda kaçak 44 şişe içki ile 230 paket sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ihbar üzerine Halilağa Mahallesi Kültür Sokak'ta iki iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 44 şişe içki ile 230 paket sigara ele geçirildi, G.K.K ve Ş.B. gözaltına alındı.