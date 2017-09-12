Van'da Kaçakçılık Operasyonları

Van'ın Edremit ve Tuşba ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 179 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent merkezi ve bazı ilçelerinde kaçakçılık operasyonları düzenlendi.



Edremit ilçesine bağlı Köprüler Mahallesindeki bir evde 88 bin 500 paket, Şabaniye Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta ise 44 bin 500 paket kaçak sigara bulundu. Tuşba ilçesi Selimbey Mahallesi'nde bir ikametin kömürlüğünde de 46 bin paket olmak üzere toplamda 179 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.



Operasyonlarda olayla ilgili S.K, E.C.A. ile N.A. gözaltına alındı.



Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve terör örgütünün finans kaynağının yok edilmesi amacıyla narkoterörizmle mücadeleye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.