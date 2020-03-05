Van'da kaçak sigara operasyonu
Haberler » 3. Sayfa » Van'da kaçak sigara operasyonu - Haberler

Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'da kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

05.03.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.03.2020 11:11
Van'da kaçak sigara operasyonu

'da kaçak sigara ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "5607 SKM" suçundan yürütülmekte olan soruşturma dosyası kapsamında; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 08 Ağustos 2019 - 08 Ocak 2020 tarihleri arasında 8 ayrı yakalamada toplam 59 bin 427 paket üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirilmişti. 8 ayrı yakalama olaylarına iştirak ettikleri tespit edilen 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik olarak; KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Mart 2020 günü 6 şüpheliye yönelik yapılan eşzamanlı operasyonda; 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheli Ceza İnfaz Kurumlarında tutuklu olup, 1 şüphelinin ise yakalama çalışmaları devam etmektedir. Gözaltına alınan şüphelilerin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceklerdir" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler