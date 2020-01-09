Van'da kaçak sigara operasyonu
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Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'da 27 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

09.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:00
Van'da kaçak sigara operasyonu

'da 27 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ekiplerince bir haftada 4 operasyon gerçekleştirildi.


Operasyonlarda, 27 bin 650 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.


Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.

Kaynak: AA
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