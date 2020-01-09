Van'da kaçak sigara operasyonu
Van'da 27 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
09.01.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:00
Van'da 27 bin 650 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir haftada 4 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonlarda, 27 bin 650 paket gümrük kaçağı sigaraya el konuldu.
Olaylarla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden biri tutuklandı.
Kaynak: AA