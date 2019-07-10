Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'ın Erciş ilçesinde gümrük kaçağı 19 bin 430 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, Altındere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince, Taşkapı Mahallesi Kuruçam yolunda gerçekleştirilen operasyonda, terk edilmiş araçta gümrük kaçağı 19 bin 430 paket sigara bulundu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA