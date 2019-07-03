Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'ın Çaldıran ilçesinde gümrük kaçağı 9 bin 118 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak sigara bulundurduğu ileri sürülen şüphelinin Alakaya Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

Yapılan aramada, yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen 9 bin 118 paket sigara bulundu.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA