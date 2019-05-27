Van'da kaçak sigara operasyonu

Van'da kaçak sigara operasyonu

Erciş ilçesinde 32 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da kaçak sigara operasyonu

Erciş ilçesinde 32 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Erciş-Ağrı kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 32 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.
Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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