Van'da kaçak sigara operasyonu

Erciş ilçesinde 32 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, Erciş-Ağrı kara yolundaki uygulama noktasında durdurdukları araçta yaptıkları aramada 32 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara buldu.

Araç sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA