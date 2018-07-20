Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kamyonette 6 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesinin Karpuzalan Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurduğu 65 plakalı bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, 6 bin paket, üzerinde bandrolü bulunmayan kaçak sigara bulundu.

Olayla ilgisi olduğu tespit edilen F.Ç. isimli şahıs hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.