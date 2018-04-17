Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da düzenlenen operasyonda 6 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, merkez ve ilçelerde gümrük kaçağı malların ticaretini yapan ve nakleden şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Saray ve Çaldıran ilçelerinde yapılan operasyonlarda, toplam 6 bin 720 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiği, konuyla ilgili çalışmaların devam ettiği bildirildi.