Van'da Kaçak Sigara Operasyonu

Van'da gümrük kaçağı 11 bin 821 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen gümrük kaçağı sigaraların, İpekyolu ilçesi Kaymaklı Mahallesi'nde bir depoda saklandığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese yapılan operasyonda 8 bin 747 paket sigara bulundu, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, Yoldöndü Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği yol emniyet ve operasyon faaliyetleri sırasında da 3 bin 74 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İki ayrı olayla ilgili soruşturma sürüyor.