Van'da kaçak sigara ele geçirildi
VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
VAN'ın Gevaş ilçesinde jandarmanın yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup, arama yaptı. Aramada, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gevaş ilçesinde Van-Bitlis karayolu üzerinde oluşturulan kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurup, arama yaptı. Aramada, 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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