Van'da Kaçak Kesim Operasyonu

Van'ın Edremit ilçesinde 33 sahte mühürlü küçükbaş hayvan ele geçirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Fırat Mahallesi'nde bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda, depoda hayvanların sahte mühürle normal kesim gibi gösterilerek piyasaya sürüldüğü tespit edildi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Osman Sevinç, depoda 33 sahte mühürlü küçükbaş hayvan bulunduğunu ifade etti.

"Burada kaçak olarak kesilen hayvanlar sahte mühür kullanılarak normal kesimmiş gibi piyasaya sürülüyor." diyen Sevinç, şunları kaydetti:

"Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Sayın Murat Zorluoğlu'nun talimatları doğrultusunda kaçak kesimle ilgili çalışmalarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Yaptığımız operasyonda bizleri de şaşkına çeviren bir manzara ile karşılaştık."

Sevinç, halk sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurguladı.