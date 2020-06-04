Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 8 bin 500 lira ceza uygulandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 8 bin 500 lira ceza uygulandı

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi, 5 kişiye 8 bin 500 lira idari para cezası verildi.

Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 8 bin 500 lira ceza uygulandı
04.06.2020 09:07 | Son Güncelleme: 04.06.2020 09:28

Van'ın Erciş ilçesinde kaçak avlanan 2 ton inci kefali ele geçirildi, 5 kişiye 8 bin 500 lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Erciş Bot Komutanlığı ekiplerince Çelebibağ Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgede kaçak avcılara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, yaklaşık 1 ton kaçak avlanmış canlı, 1 ton da ölü balık ile 3 serpme ağ ele geçirildi. Canlı balıklar ekiplerce suya salındı.

Yasağa rağmen balık avlayan 5 kişiye 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet suçundan 8 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı Haber
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti Haber
Sivas ve Kayseri'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından 2 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi Haber
Türkiye'nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı görüntülendi
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Haber
Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna ölmesine sebep oldu Haber
Çinli yetkililerin koronavirüs verilerini Dünya Sağlık Örgütü ile paylaşmaması binlerce insanın boşu boşuna...
Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Sokağa çıkma yasağı olacak mı?' sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Son Dakika: Bakan Koca'dan "Sokağa çıkma yasağı olacak mı?" sorusuna yanıt: Bazı illerde uygulanabilir
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken 7 ilimizde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı patlak verdi
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Altınordu'da oynayan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
YKS başvurularında sınav ücreti ödeme süresi yarın geceye kadar uzatıldı
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Dehşete düşüren görüntüler! Kendilerini uyaran güvenlik görevlisine kurşun yağdırdılar
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Güngören'de 5 katlı binanın balkonunda çökme meydana geldi
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Alex, Fenerbahçe'ye imza attığı günün yıl dönümüyle ilgili paylaşımda bulundu
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Avrupa devlerini peşine takan Cengiz Ünder için Roma 30 milyon euro istiyor
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Yaşlı kadın, trafik kazasında ölümden son anda kurtuldu
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Mahalle ziyaretine giden kadın 11 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Sanayi ustası, 10 bin liraya aldığı Serçe'ye 40 bin liralık sistem kurdu
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
Kahramanmaraş'ta 43 yaşında bir kadın, eski erkek arkadaşının suratına kezzap attı
İş insanına 'aşk tuzağı' kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
İş insanına "aşk tuzağı" kurup boğularak öldürülmesine sebep olan kadın yakalandı
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Beyaz Saray önündeki George Floyd protestosunda Galatasaray formalı Türk ilgi odağı oldu
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Emekli işçi mutfakta kendini asınca ailesi sinir krizi geçirdi
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Donald Trump, ABD'de yağmacıların öldürdüğü emekli polisi paylaştı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde 'en güvenilir bilgi kaynağı' çıktı
Sağlık Bakanı Koca, salgın sürecinde "en güvenilir bilgi kaynağı" çıktı
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Eylemlere karşı aldığı tavır, yaklaşan seçimler öncesinde Trump'a pahalıya mal olacak
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Son Dakika: İstanbul'da suç örgütleri için silah üreten imalathaneye baskın düzenlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
Tatilciler, Akdeniz kıyısında maske takarak güneşlendi
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
İstanbul'un ortasında yaşanan çete savaşlarının görüntüsü ortaya çıktı
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 'sosyete' eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden...
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Mario Gomez'in futbolu bırakacağı konuşuluyor
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Rüştü Zorlu Ali Babacan Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Murat Boz Ece Erken Seda Sayan Demet Akbağ
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Kadın Haziran Fenerbahçe Washington
Şu an buradasınız: Van'da kaçak inci kefali avlayanlara 8 bin 500 lira ceza uygulandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 09:28:03. #1.14#
title