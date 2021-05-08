Kaçak inci kefali avlayanlara 15 bin lira ceza kesildi

Van Gölü'nden üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına uymayan 8 kişiye 15 bin lira ceza uygulandı.

Van Gölü'nden üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefallerinin neslinin korunması amacıyla 15 Nisan'da başlayan av yasağına uymayan 8 kişiye 15 bin lira ceza uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz döneminde gölden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürdürülüyor.

Yumurtalarını bırakmak için suyun tersine yüzerek görsel şölen sunan inci kefalinin korunması amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Edremit ve Erciş Jandarma Asayiş Bot, Çelebibağ ve Alparslan Karakol, Muradiye, Edremit ve Erciş Jandarma Karakol komutanlıkları ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerince sıkı önlemler alınıyor.

Van'da 3 ay süren yasak döneminde, inci kefalinin avlanması, bulundurulması, satışı ve naklinin önlenmesi için göl çevresi ve akarsu yataklarını sürekli gözetim altında tutan güvenlik güçleri, hem havadan hem de karadan aldığı önlemlerle kaçak avcılığı önlemeye çalışıyor.

Bu kapsamda 15 Nisan'dan bu yana yapılan denetimler sonucu, kaçak balık avladıkları tespit edilen 8 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 15 bin lira idari ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan