Van'da kaçak inci kefali avlayan 25 kişiye 50 bin TL ceza

VAN'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 7 ton 600 kilogramı canlı, 16 ton 200 kilo inci kefali ile 15 manyat ve uzatma ağları ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye ve Erciş ilçelerinde Jandarma ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 7 ton 600 kilogramı canlı, 16 ton 200 kilo inci kefali ile 15 manyat ve uzatma ağları ele geçirildi. Kaçak avcılık yapan 25 kişiye ise 49 bin 946 TL ceza kesildi. Canlı balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar imha edildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler sürüyor. Bu kapsamda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Erciş Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, İl Jandarma Çevre ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Erciş'in Zilan ile Muradiye'nin Bendimahi çaylarında gece saatlerinde kontrol yaptı.

16 TON 200 KİLOGRAM İNCİ KEFALİ ELE GEÇİRİLDİ

Denetimde 15 manyat ve serpme ağına takılı 7 ton 600 kilogram canlı, 8 ton 600 kilogram ölü balık olmak üzere toplam 16 ton 200 kilogram balık ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından imha edildi. Manyat ve uzatma ağlarına kamuya geçirilmek üzere el konuldu. Denetimler sonucu, kaçak avcılık yapan 25 kişiye 49 bin 951 lira idari para cezası kesildi.

HEM İNCİ KEFALİ HEM DE SAZANGİLLER BALIKLARINI KORUYORLARÖte yandan ekipler tarafından İpekyolu ilçesinin Akköprü Deresinde yapılan denetimlerde de 100 kilogram canlı inci kefali, 20 kilogram canlı sazan balığı, 27 hayalet ağı, 2 olta ve 10 metre uzunluğunda uzatma ağına el konuldu.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, 15 Mayıs itibariyle sazangillerin av yasağına başladığını belirterek, "Bu yasak 15 Ağustos tarihine kadar sürecektir. Bu kapsamda İl Müdürlüğümüz ekipleri, Jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla birlikte koordineli bir şekilde denetimler yaparak hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerimizi üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara yedi yirmi dört geçit vermemektedirler. Halkımızın üremesini gerçekleştiren balık türlerimizi yasak dönemde avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz