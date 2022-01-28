Van'da kaçak ilaç ve 100 bin TL ele geçirildi - Haberler
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Van'da kaçak ilaç ve 100 bin TL ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van'da kaçak ilaç ve 100 bin TL ele geçirildi

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, gümrük kaçağı 4 bin 451 adet gümrük kaçağı ilaç ile 100 bin TL ele geçirildi.

TUŞBA, VAN (İHA) - Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, gümrük kaçağı 4 bin 451 adet gümrük kaçağı ilaç ile 100 bin TL ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri görevlilerimizce Tuşba ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde ve yanında bulunan kolide yapılan kontrolde; 4 bin 451 adet gümrük kaçağı faturasız ilaç, 73 adet boş ilaç kutusu ve ilaç satışından elde edildiği değerlendirilen 100 bin TL nakit para ele geçirilmiştir. Ayrıca şüpheli şahsın yapılan UYAP sorgulamasında 5607 SKM 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan 2 adet suç kaydı olduğu anlaşılmış olup şüpheli şahısla ilgili gerekli adli tahkikat başlatılmıştır" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Türk Lirası, Tuşba, İlaç, Van, 3. Sayfa, Haber

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