Van'da kaçak ilaç operasyonu Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde 940 cinsel uyarıcı kaçak ilaç bulundu.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir iş yerinde 940 cinsel uyarıcı kaçak ilaç bulundu.



İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, kent merkeziyle ilçelerinde kaçak ticaretin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.



Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki iş yerinde arama yaptı.



Aramada, cinsel uyarıcı 940 ilaç ele geçirildi.

İş yeri sahibi N.B. hakkında "5607 sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA