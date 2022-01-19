Van'da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van'da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Van'da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak içki, puro, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak içki, puro, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı alkollü içkileri ilimizde satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan 3 ara yakalama neticesinde; 102 şişe TAPDK bandrolü olmayan alkollü içki, 130 adet puro, 60 paket sigara, 96 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN

Van'da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Van'da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Kaçak İçki, Sigara, Polis, Van, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title