Van'da kaçak içki, puro ve cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak içki, puro, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak içki, puro, sigara ve cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 8 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalarda; gümrük kaçağı alkollü içkileri ilimizde satarak haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şahıslara yönelik yapılan 3 ara yakalama neticesinde; 102 şişe TAPDK bandrolü olmayan alkollü içki, 130 adet puro, 60 paket sigara, 96 adet cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda 8 şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi. - VAN