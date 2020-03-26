Van'da kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs devrildi: 20 yaralı VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı.

VAN'ın İran sınırındaki Saray ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla giren kaçak göçmenlerin taşındığı minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 20 göçmen yaralandı. Yaralılar koronavirüs nedeniyle ambulanslarla kontrollü bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 22.00 sıralarında ilçenin Karahisar Mahallesi'nde meydana geldi. İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 55 kaçak göçmen, akşam saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere Van'ın Saray ilçesinde minibüse bindirildi. Karahisar Mahallesi'ne gelen ve sürücüsünün ismi bilinmeyen minibüs, kontrolden çıkarak takla attı. Kazada 55 kişiden 20'si yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saplık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar ardından koronavirüs nedeniyle, ambulanslarla kontrollü bir şekilde alınıp, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındıKazada yara almadan kurtulan 35 kaçak göçmen ise kabul merkezine götürülerek karantina altına alındı.

Kaynak: DHA