Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi...
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Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi...

Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildiVan'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak Adası civarında kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı yönünde ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk...

29.06.2020 11:36 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:43

Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi

Van'ın Tuşba ilçesi sınırları içerisinde yer alan Çarpanak Adası civarında kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı yönünde ihbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

İhbarı değerlendirmek üzere bölgeye giden ekipler, havadan ve karadan yaptığı çalışmalarla ihbarı değerlendiriyor. Sabah saatlerinde bölgeye giden ekipler, adaya giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermedi. Ekipler bölgede teknenin batıp batmadığı ihbarını değerlendiriyor. Bölgeye arama kurtarma ekibi yönlendirildi.

Van'da kaçak göçmenlerin olduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi...

Kaynak: DHA

Manşet

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