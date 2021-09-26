VAN'DA KAÇAK GÖÇMENLERİN KALDIĞI 5 'ŞOK EV' YIKILDI

VAN (DHA) - VAN'da göçmen kaçakçılarının faaliyetlerinin engellenmesi amacıyla sık sık operasyon düzenleyen polis, kentte 'şok evleri' olarak tabir edilen 5 metruk yapıyı belediye ekipleriyle yıktı.

Göçmen kaçaklığı ile mücadelesini sürdüren Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İpekyolu ilçesi Hacıbekir Mahallesi'nde metruk evlerde kaçak göçmenlerin kaldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Kentte 'şok ev' olarak tabir edilen 5 metruk yapıya baskın düzenlendi. Metruk yapılarda kimsenin olmadığı tespit edildi. 5 boş bina, Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri nezaretinde belediye tarafından yıkıldı.