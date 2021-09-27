Van'da 5 bin 64 ilaç ve 106 cep telefonu ele geçirildi

VAN (AA) - Van'da 20-26 Eylül'de düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürünleri satan ve nakledenlerin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 20-26 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 5 bin 64 tıbbi ilaç ve 106 cep telefonu ele geçirildi.

Malzemelerle ilgili 2 şüpheli hakkında işlem yapıldı.