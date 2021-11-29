Van'da kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi - Haberler
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Van'da kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Van'da kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi.

VAN (İHA) - Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 22 - 28 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 17 adet cep telefonu ve 11 bin 126 adet ilaç ile sahte olduğu değerlendirilen 17 adet 100 TL'lik banknot ele geçirilmiştir. Bu yakalamalara yönelik 3 şahıs hakkında gerekli adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

Van'da kaçak cep telefonu ve ilaç ile sahte para ele geçirildi

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