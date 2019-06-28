Van'da kaçak cep telefonu operasyonu

Van'ın İpekyolu ilçesinde gümrük kaçağı 143 cep telefonu ve aksesuarları ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ürün ticareti yapan ve nakledenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İpekyolu ilçesindeki 2 iş yeri ile 2 evde yapılan aramada 143 gümrük kaçağı cep telefonu, kulaklık, şarj aleti ve ara kablo bulundu.

Olayla ilgili 3 kişi hakkında, "5607 sayılı kanuna muhalefet" suçundan işlem yapıldı.

Kaynak: AA