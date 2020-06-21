Van'da kaçak avlanmış 5 ton balık ele geçirildi
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Van'da kaçak avlanmış 5 ton balık ele geçirildi

Van'da yasak olmasına rağmen kaçak avlanmış 5 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

Van'da kaçak avlanmış 5 ton balık ele geçirildi
21.06.2020 09:12 | Son Güncelleme: 21.06.2020 09:16

Van'da yasak olmasına rağmen kaçak avlanmış 5 ton inci kefali balığı ele geçirildi.

15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasını önlemek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri tarafından 15-20 Haziran 2020 tarihleri arasında Zilan, Deliçay ve Bendimahi çaylarında yapılan denetimlerde 4 ton ölü, bir ton ise canlı inci kefali balığına el konuldu. Canlı olan balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edildi.

Ayrıca toplam bin 150 metre uzunluğunda 6 adet manyat ağ ve 10 adet serpme ağa el konulurken, 1 kişiye ise bin 700 TL idari para cezası uygulandı. - VAN

Kaynak: İHA

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