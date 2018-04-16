Van'da Kaçak Avlanma

Van'ın Gevaş ilçesinde kaçak avlanıldığı tespit edilen 59 keklik bulundu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez ve ilçelerde gümrük kaçağı mallarla ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yol kontrollerinde 5 araçta yapılan aramada, 59 keklik ve keklikleri yakalamada kullanılan malzemelerin bulunduğu bildirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, kekliklerin ise doğaya salınmak üzere Van Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildiği kaydedildi.