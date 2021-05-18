Kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı
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Kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı

Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan - Haberler | Güncel

Van'da kaçak avlanılan 15 ton 200 kilogram inci kefali suya bırakıldı, 4 kişiye 7 bin 416 lira idari para cezası verildi.

Van'da kaçak avlanılan 15 ton 200 kilogram inci kefali suya bırakıldı, 4 kişiye 7 bin 416 lira idari para cezası verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Nisan-15 Temmuz tarihlerinde üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden inci kefalinin kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla denetimler sürüyor.

Bu kapsamda, Edremit Jandarma Asayiş Bot Tim Komutanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Akköprü Deresi, Şamran Kanalı ve Muradiye ilçesine bağlı Ovapınar Mahallesi'nde balıkların göç ettiği bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak avlanılmış 15 ton 200 kilogram canlı inci kefali ile 100 metre manyat tipi ağ, serpme ve 15 tırıvırı ağ ele geçirildi.

Canlı balıklar, ekiplerce yeniden suya salındı, kaçak avlanan 4 kişiye Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 7 bin 416 lira para cezası uygulandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, Van Gölü'nde 15 Mayıs'ta başlayan av yasağının 15 Temmuz'a kadar süreceğini söyledi.

Balıkları korumak için jandarma, emniyet ve diğer kurumlarla koordineli çalışma yürüttüklerini belirten Görentaş, "15 Mayıs itibarıyla sazangillerin de av yasağı başladı ve 15 Ağustos tarihine kadar bu yasaklar sürecek. Hem inci kefali hem de sazangiller sınıfındaki balık türlerini üreme döneminde avlamak isteyen kaçak avcılara karşı ekiplerimiz gece gündüz demeden denetimlerini sürdürüyor. Halkımızdan, üremesini gerçekleştiren balık türlerini yasak dönemde avlamamaları, satmamaları ve tüketmemeleri konusunda duyarlı olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı
Kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı
Kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı
Kaçak avlanılan 15 ton 200 kilo inci kefali suya bırakıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ilıkan

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