Van'da kaçak avlanan 7 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi

Van'da kaçak avlanan 7 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildiVAN'ın Muradiye, Erciş ve İpekyolu ilçelerinde kaçak olarak yapılan inci kefali avcılığına yönelik yapılan denetimlerde, 300 metre manyat ağa bağlı suya batırılmış 3 ton canlı, 4 ton 650 kilogram ölü balık olmak üzere toplam 7 ton...

Van'da kaçak avlanan 7 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Muradiye, Erciş ve İpekyolu ilçelerinde kaçak olarak yapılan inci kefali avcılığına yönelik yapılan denetimlerde, 300 metre manyat ağa bağlı suya batırılmış 3 ton canlı, 4 ton 650 kilogram ölü balık olmak üzere toplam 7 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Av yasağına uymayan 1 kişiye, bin 850 TL ceza kesildi.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan-15 Temmuz arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor. Bu kapsamda; Tarım Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Edremit Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ekipleri, Muradiye ilçesine bağlı Yalındüz ile Erciş ilçesine bağlı Çelebibağ mahallelerinde bulunan tatlı sularda gece denetim yaptı. Denetimlerde, 300 metre manyat ağa bağlı 3 ton canlı, 56 çuval içeresinde suya batırılmış 4 ton 650 kilogram da ölü balık olmak üzere toplam 7 ton 650 kilogram inci kefali ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar İlçe Tarım Müdürlükleri ekiplerince imha edildi. Av yasağına uymayan 1 kişiye bin 850 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin İpekyolu ilçesine bağlı Akköprü Deresi ile Şamram Kanalı'nda yaptığı denetimlerde, suya serilmiş halde 10 hayalet ağına el konuldu.

DENETİMLER 24 SAAT SÜRÜYOR

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş, inci kefalini korumak için yapılan denetimlerin Tarım ve Orman Müdürlüğü, jandarma ve polisin koordinasyonunda, yedi gün yirmi dört saat sürdüğünü belirtti. Görentaş, Bugünlerde özellikle Bendimahi, Deliçay, Zilan ve Van Kalesi ve İskele mevkiinde bulunan çaylarda balık girişleri yoğunlaştı. Jandarma ve Emniyet ekipleri ile bu noktalarda sürekli denetimler yaparak, kaçak avcılara göz açtırılmıyor. Jandarma ve emniyet birimleri ile yapılan bu koordineli çalışmalar, diğer tür balıkların yasak dönemlerinde yapılacak çalışmalara da örnek teşkil edecek dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı