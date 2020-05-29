Van'da, kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi
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Van'da, kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi

Van'da, kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildiVAN'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı denetimde, kaçak avlanan, 2 tonu ölü 3 ton inci kefali ele geçirildi.

29.05.2020 10:20 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:28

Van'da, kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi

VAN'ın Erciş ilçesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince gerçekleştirilen 2 ayrı denetimde, kaçak avlanan, 2 tonu ölü 3 ton inci kefali ele geçirildi. Canlı inci kefalleri, suya bırakılırken, 5 kişiye 15 bin 100 TL ceza uygulandı.

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalini korumak için Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çelebibağ Mahallesi'nin Örene Köprüsü mevkisinde gündüz ve gece olmak üzere 2 denetim yaptı. Denetimlerde 20 serpme ağında, 2 tonu ölü 3 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak olarak balık avlayan 5 kişiye toplam 15 bin 100 TL ceza uygulanırken, canlı inci kefalleri de suya bırakıldı.

Van'da, kaçak avlanan 3 ton inci kefali ele geçirildi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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