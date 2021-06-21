Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi
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Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi

Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi
Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz - Haberler | Güncel

VAN'ın Muradiye, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki denetimlerde, kaçak avlanan ve 1 ton 850 kilosu canlı toplam 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi.

VAN'ın Muradiye, İpekyolu ve Tuşba ilçelerindeki denetimlerde, kaçak avlanan ve 1 ton 850 kilosu canlı toplam 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi. Denetimlerde 1160 metre uzunluğunda 4 uzatma ve manyat tipi ağlara da el konulurken, canlı balıklar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince tekrar suya bırakıldı. 

Van Gölü'nün endemik türü olan, 15 Nisan- 15 Temmuz'da üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan inci kefalinin korunması amacıyla denetimler devam ediyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ile Edremit Jandarma Asayiş Bot Timleri ekipleri de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Ekipler, dün akşam Muradiye'nin Bendimahi, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Dereleri ile İpekyolu'na bağlı Sıhke Gölü'nde denetimler yaptı. Yapılan kontrollerde kaçak olarak avlanan bin 850 kilosu canlı 2 ton 350 kilo inci kefali, 1160 etre uzunluğunda 4 uzatma ve manyat ağlar ile 10 tırıvırı malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen canlı balıklar ekipler tarafından tekrar suya bırakıldı.


Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi
Van'da, kaçak avlanan 2 ton 350 kilo inci kefali ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet Dalmaz

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